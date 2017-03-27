На прошлой неделе от сердечной недостаточности скоропостижно скончался Сергей Тимчук первый продюсер в независимой Латвии. Об этом Delfi сообщили близкие покойного.

Сергей Тимчук умер в Грозном, где находился в командировке. Прощание состоится во вторник 28 марта, в 10 часов в "Рижском центре кремации" (ул. Вароню 3а), похороны - в 16 часов в на Ивановском кладбище в Риге (ул. Лиела Кална, сектор 17).

Сергей Тимчук начал заниматься концертной деятельностью в 1988 году. Четыре года спустя он основал концертное агенство "Продюсерский центр "Тимчук". Тимчук организовывал концерты Виктора Цоя и группы "Кино", Юрия Шатунова, Андрея Разина, групп "Ласковый Май", "Технология" и "Мираж". Позже он сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Вячеславом Добрыниным, Софией Ротару, Олегом Газмановым, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским, Валерием Леонтьевым, группой "Любэ", Владимиром Винокуром и т.д.

С 2008 года помимо концертной деятельности, Сергей Тимчук занимался консалтингом. Он был официальным доверенным лицом и представителем по привлечению иностранных инвесторов для дальнейшего развития культурной среды Чеченской Республики.