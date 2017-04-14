Введение усиленных проверок на внешней границе Шенгенской зоны не привело к появлению очередей, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Пограничники уже заранее готовилась к усилению контроля, сделав все возможное, чтобы до минимума свести неудобства для людей. Проверка на границе занимает лишь небольшое время, а именно, паспорт пересекающего границу человека помещается в специальный считыватель, который за считанные секунды проверяет информацию в базах данных.

Активный туристический сезон еще не начался, но пограничная охрана полагает, что и летом на пунктах пограничного контроля не будет очередей путешественников.

Как сообщалось, с 7 апреля Государственная пограничная охрана начала усиленные проверки граждан ЕС на внешней границе Шенгенской зоны. Проверки проводятся на пунктах пограничного контроля в Силене, Патерниеки, Терехово, Гребнево, Виентули и Педедзе, на железнодорожных станциях Карсава и Зилупе. Предусмотрены компьютеризированные проверки всех въезжающих и выезжающих, в том числе из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии и механических транспортных средств. Единая компьютеризированная проверка введена также в аэропорту "Рига", в Рижском, Вентспилсском и Лиепайском портах.

Ранее такой проверке подвергались только граждане третьих стран.

Документы пересекающих границу лиц проверяются по Шенгенской информационной системе, базе "Интерпола" и национальной информационной системе.

Усиленные проверки введены согласно поправкам к Шенгенскому пограничному кодексу, которые принял Европарламент. Цель поправок состоит в том, чтобы повысить безопасность шенгенской зоны и своевременно идентифицировать лиц, которые могут представлять опасность для общественного порядка и безопасности.