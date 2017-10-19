Самые важные моменты этого разговора будут расшифрованы и опубликованы в переводе на русский язык.

Валдис Валтерс считается лучшим латвийским баскетболистом в истории. Является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной СССР, самым ценным игроком Чемпионата Европы 1981 года, членом Зала Славы ФИБА. После завершения спортивной карьеры стал тренером и баскетбольным функционером, был также депутатом Рижской думы. Известен своим резким и независимым характером.

Янис Домбурс — один из самых известных латвийских журналистов. С 2001 по 2011 годы он вел ток-шоу "Что происходит в Латвии" (Kas notiek Latvijā) в прямом эфире на телеканале LTV, затем на телеканале LNT — передачу "Студия Домбурса". Весной 2017 года Домбурс вел цикл предвыборных интервью и дискуссий на портале Delfi.

В рамках проекта "Delfi TV с Янисом Домбурсом" главные герои новостей — политики, бизнесмены, общественные деятели — будут отвечать на вопросы в прямом эфире. Запись интервью будет опубликована позже, а ключевые моменты разговора rus.Delfi.lv опубликует в переводе на русский язык.