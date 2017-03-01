Утром в среду на сайте СГД не работает система декларирования

Foto: LETA Утром в среду, 1 марта, когда в Латвии начался период подачи деклараций о доходах, не работает Система электронного декларирования (EDS) на сайте Службы госдоходов. При попытке подключиться клиент получает сообщение, что это связано с техническими проблемами. Добровольную декларацию о доходах за 2016 год можно подать с 1 марта 2017 года. Последний срок подачи документов — 30 июня 2020 года.

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