Ранее Рижский окружной суд удовлетворил иск Дравениеце о восстановлении в должности и постановил взыскать в ее пользу зарплату за период вынужденного простоя, а также немедленно выполнить часть постановления о восстановлении истицы в должности и выплате зарплаты в размере 1000 евро.

Начальник БПБК Ярослав Стрельчонок уволил Дравениеце в сентябре 2013 года. Увольнение стало дисциплинарным наказанием за допущенные ею нарушения. Сама сотрудница бюро заявила, что считает решение начальника противоправным и обязательно оспорит его в суде, так как Стрельчонок уволил ее за малозначительные нарушения.

Между тем, Департамент гражданских дел Верховного суда отменил постановление Рижского окружного суда, но Дравениеце его решение обжаловала.