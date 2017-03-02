В четверг, 2 марта, Национальный совет электронных СМИ (НСЭСМИ) выразил недоверие членам правления Латвийского радио Алдису Паулиньшу и Улдису Лавриновичу, сообщил ответственный за радио член НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Как сообщила председатель правления НСЭСМИ Даце Кезбере, Паулиньш и Лавринович с сегодняшнего дня прекратили работать на Латвийском радио.

Она добавила, что члены правления радио не смогли сработаться и давно конфликтовали между собой, у них не было концепции развития радио. Также нецелесообразно были потрачены выделенные радио более 13 тыс. евро.

НСЭСМИ уполномочил Роке организовать работу Латвийского радио и дал ей двухмесячный испытательный срок. Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на вакантные должности в правлении.

27 февраля Паулиньш на собрании руководства Латвийского радио заявил о решении уйти с должности, назвав основной причиной чрезмерное вмешательство НСЭСМИ в дела радио.