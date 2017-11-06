Уволился директор Департамента городского развития Рижской думы

Foto: LETA Директор Департамента городского развития Рижской думы Дзинтарс Балодис написал прошение об уходе с занимаемой должности. Как сообщает LETA, согласно документам, это решение было принято по обоюдному согласию обеих сторон — Балодиса и руководства столичной мэрии. Департамент городского развития — главное ведомство самоуправления, отвечающее за разработку стратегических планов города на будущее, а также обеспечение конкурентоспособности экономики Риги.

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