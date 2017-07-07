7 июля о своем уходе с должности заявил глава Отдела медиаполитики Министерства культуры, экс-руководитель общества за открытость Delna Роберт Путнис.

Согласно идее латвийских властей, обязанностями нового отдела при Министерстве культуры, который был создан в сентябре прошлого года, стали наблюдение за местными СМИ, анализ полученной информации, разработка и координация политики масс-медиа. "Не умею работать на холостых оборотах. И с учетом "фестиваля разговоров в Rīdzene" больше не собираюсь работать с нынешним правительством", — написал в своем профиле на Facebook Путнис.

В 2015 году Путнис возглавил новый отдел при Министерстве культуры, который, согласно идее латвийских властей, вел наблюдение за местными СМИ, проводил анализ полученной информации, разработку и координацию политики масс-медиа.

Путнис отметил, что за время работы в Минкульте ему с коллегами удалось запустить механизм планирования медиа-политики в Латвии и достигнуть ряда улучшений в среде латвийских СМИ. "Проделана хорошая работа", — отметил он, добавив, что старался ломать стереотипы, сложившиеся вокруг терминов "чиновник" и "политика". Однако сами находящиеся в правительстве политики, по мнению Путниса, стремятся тормозить проведение реформ, и ни о чем хорошем это не свидетельствует. "При нынешнем правительстве медиа-политика может работать лишь на холостых оборотах", — подчеркнул чиновник.

Путнис получил образование по политологии, праву и международным отношениям. Ранее он успел поработать в таких сферах как СМИ, финансовое управление, управление кадрами, госуправление.