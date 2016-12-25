Более трети, 34,2% расходов бюджета следующего года направят на социальную защиту, свидетельствует информация Министерства финансов.

Расходы бюджета 2017 года запланированы в размере 8,37 млрд евро, из них 2,84 млрд евро будут направлены на социальную защиту.

21% или 1,74 млрд евро выделены на экономическую деятельность: 753,55 млн евро на народное хозяйство, 623,77 млн евро на сельское хозяйство, 369,9 млн евро на транспортную сферу.

12% или 999,85 млн евро пойдут на обеспечение деятельности правительственных служб. 9,6% или 797,69 млн евро предусмотрены на нужды сферы здравоохранения, 8,2% или 683,7 млн евро — образования, а 7% или 585,02 млн евро — на обеспечение общественного порядка и безопасности. 5,4% или 450,27 млн евро направят на оборонные нужды.

Доходы бюджета 2017 года запланированы в размере 8,02 млрд евро. 28% или 2,24 млрд евро составят взносы государственного социального страхования, а 26,9% или 2,16 млрд евро принесут сборы налога на добавленную стоимость.

14% или 1,12 млрд евро обеспечат европейские фонды и другая зарубежная финансовая помощь, 11,1% или 890,3 млн евро планируется собрать в виде акцизного налога, а 7% или 565,4 млн евро принесет уплата госпошлин.

5,3% или 425,3 млн евро планируется собрать в виде подоходного налога с предприятий, 4% или 328 млн евро — в виде подоходного налога с населения, а 3,7% или 294,8 млн евро принесет уплата других налогов.

Как сообщалось, в конце ноября Сейм после 20-часового обсуждения принял бюджет 2017 года, планируемые доходы которого превышают 8 млрд евро, расходы составляют примерно 8,4 млрд евро, то есть, в бюджете запланирован дефицит.