Уровень концентрации радона в домашних хозяйствах Латвии низкий — всего в 5% домохозяйств концентрация этого вещества превышает допустимую норму, сообщили сегодня на пресс-конференции представители Государственной службы охраны среды (ГСОС), которая провела в 2016-2017 гг замеры концентрации радона.

Как сообщила директор центра радиационной безопасности ГСОС Даце Шатровска, концентрация радона в 95% домохозяйств не превышает допустимых 200 беккерелей на кубический метр. Средний уровень содержания радона составляет 74 беккереля на кубический метр.

В Европе средняя концентрация радона составляет 98 беккерелей на кубический метр. Согласно европейскому законодательству, меры по уменьшению уровня радона нужно предпринимать, когда он достигает 300 беккерелей.

Замеры концентрации радона проводились в 487 домашних хозяйствах, которым было выдано по два детектора. Исследование проводилось в 106 краях.

Допустимая концентрация радона была превышена в 30 домохозяйствах. В основном это было связано с тем, что помещения недостаточно проветриваются, нет хорошей системы вентиляции или при строительстве были использованы материалы, которые способствуют увеличению концентрации радона.

Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Анта Янтоне рассказала, что уровень концентрации радона измерялся и в питьевой воде. Исследование охватило 154 предприятия водоснабжения, и его результаты показали, что ни на одном предприятии допустимый уровень концентрации радона, который составляет 100 беккерелей на литр, не превышен.

В настоящее время детекторы радона установлены также на рабочих местах и в общественных зданиях — в целом 955 детекторов в 209 учреждениях и предприятиях, в том числе в школах, вузах, детских садах, больницах, музеях и др. Результаты этих замеров будут известны осенью этого года.

Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, который может представлять опасность для здоровья и жизни человека.