В понедельник и вторник в Аглоне пройдут главные мероприятия крупнейшего католического праздника Вознесения Девы Марии. Предполагается, что в них примут участие около 150 000 человек.

Кульминация праздника начнется у базилики в 17.30 и продолжится до вторника, когда пройдет главная праздничная месса. В связи с интенсивным пешеходным движением ГАО Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть особенно осторожными в окрестностях города. По традиции, в для участия в празднике в Аглоне собираются тысячи паломников, многие из которых добираются до места пешком. В 2016 году в празднике приняли участие около 150 000 человек. По оценкам организаторов, в этом году их будет не меньше.

Latvijas valsts ceļi также отмечает, что водителям следует считаться с ограничениями движения по всей территории Латвии в связи с активным сезоном ремонтных работ. Самый интенсивный ремонт идет на участке дороги между Вараклянами и Лудзой, где установлено 22 временных светофора. Кроме того, нужно учитывать, что возможны задержки движения в окрестностях Гулбене, Цесиса и Прейли, в Даугавпилсе и Медуми, на Вентспилсском шоссе у Лиелупского моста и на Лиепайском шоссе в районе Салдуса.