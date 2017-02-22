Служба погоды предупреждает, что в среду в Балтийском море волны могут достигать четырех метров в высоту.

В северной части Балтийского моря утром ветер южный и юго-восточный, 12 -17, порывами до 22 м/сек, вечером подует с юго-запада и уляжется. Ночью ветер юго-западный и западный, 8 -13 м/сек, в четверг утром северо-западный. Днем высота волны 2 -4 метра. Утром пойдут снег и мокрый снег, ночью также дождь, видимость ухудшится.

В западной части Финского залива, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер южный и юго-восточный, 5 -10, д нем 12 -17, порывами до 22, ночью южный и юго-западный, 7 -12 м/сек. Днем высота волны в свободных от льда районах 1,5 -3 метра. Днем снегопады распространятся с запада на восток, ночью снег, мокрый снег и дождь. Видимость ухудшится.