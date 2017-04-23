В Большом субботнике, проходившем по всей Латвии в субботу, могли принять участие по крайней мере 200 тысяч человек как в Латвии, так и в других странах Европы, свидетельствует информация организаторов акции.

Если эти подсчеты верны, то побиты рекорды 2011 года и 2016 года, когда в субботнике приняло участие 190 тысяч человек.

Учитывая, что участники акции приводят в порядок не только официально зарегистрированные территории, но и другие места, общее число участников субботника может достигать 300 тысяч человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Большого субботника Мадара Лайцане.

В этом году было зарегистрировано рекордное число мест уборки - 2000 в Латвии и в других странах Европы. В прошлом году таких мест было 1750.