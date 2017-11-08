В отдел входят четыре группы, состав двух из них опубликован на сайте БПБК. Руководителями двух этих групп являются Анна Алешина и Синтия Хелвига-Эйхвалде.

Отдел создан путем объединения прежних отделов планирования политики и анализа информации и находится в прямом подчинении начальника БПБК.

Новый отдел будет заниматься усовершенствованием нормативной базы для борьбы с коррупцией, развитием методики предотвращения и борьбы с коррупцией в государственных учреждениях, координированием отношений бюро с общественностью и анализом опыта Латвии и других стран в борьбе с коррупцией.

В отделе остается несколько вакантных должностей, в том числе засекреченных.