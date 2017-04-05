Латвийский центр инфектологии проверил на вирус энцефалита три из шести клещей, которые впились в этом году в людей. Все результаты негативные, остальные клещи еще проверяются, сообщила представитель центра Зане Аузиня.

В центре отмечают, что единственным способом защиты от переносимого клещами энцефалита является вакцинация. По данным Veselības centru apvienība (VCA), жители это осознают и в этом году активно прививаются.

Как отмечает врач-невролог VCA Даце Берзиня, практикующая в поликлинике "Pļavnieki", сейчас последний шанс, чтобы провести вакцинацию бюджетно (прививки делаются в несколько этапов). А когда клещи уже массово проснутся, проводится ускоренная вакцинация с меньшим интервалом между прививками.

Как сообщалось, в прошлом году клещевым энцефалитом заболели 230 человек. Это на 61 случай больше, чем годом ранее.