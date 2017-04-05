В центре отмечают, что единственным способом защиты от переносимого клещами энцефалита является вакцинация. По данным Veselības centru apvienība (VCA), жители это осознают и в этом году активно прививаются.
Как отмечает врач-невролог VCA Даце Берзиня, практикующая в поликлинике "Pļavnieki", сейчас последний шанс, чтобы провести вакцинацию бюджетно (прививки делаются в несколько этапов). А когда клещи уже массово проснутся, проводится ускоренная вакцинация с меньшим интервалом между прививками.
Как сообщалось, в прошлом году клещевым энцефалитом заболели 230 человек. Это на 61 случай больше, чем годом ранее.