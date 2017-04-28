В час дня в пятницу, 28 апреля, на ключевых рижских магистралях и перекрестках уже образовались нетипичные для рабочего дня пробки, свидетельствует информация сервиса Balticmaps.eu.

По состоянию на час дня в топ-5 самых проблемных мест с задержкой трафика на 5-6 минут входят:

Вантовый мост на участке от Кипсалы до улицы Екаба; Улица Буллю на участке от Дзегужу до Даугавгривас; К. Улманя гатве на участке от улицы О. Вациеша до Виенибас гатве; Улица Слокас на участке от бульваров А. Грина до Узварас; Улица Лачплеша между Гоголя и Сатеклес.

Число мест с "напряженным" трафиком (время проезда больше как минимум на 1-2 минуты по сравнению со средними значениями) по всей Риге уже исчисляется десятками.

Латвийцев ждут три выходных дня, затем два рабочих и еще четыре выходных. Зато суббота, 13 мая, для большинства будет рабочей.