По состоянию на час дня в топ-5 самых проблемных мест с задержкой трафика на 5-6 минут входят:
- Вантовый мост на участке от Кипсалы до улицы Екаба;
- Улица Буллю на участке от Дзегужу до Даугавгривас;
- К. Улманя гатве на участке от улицы О. Вациеша до Виенибас гатве;
- Улица Слокас на участке от бульваров А. Грина до Узварас;
- Улица Лачплеша между Гоголя и Сатеклес.
Число мест с "напряженным" трафиком (время проезда больше как минимум на 1-2 минуты по сравнению со средними значениями) по всей Риге уже исчисляется десятками.
Латвийцев ждут три выходных дня, затем два рабочих и еще четыре выходных. Зато суббота, 13 мая, для большинства будет рабочей.