Латвийская ассоциация профессиональных гидов в понедельник проводет экскурсии на латышском, русском, английском, и немецком языках, сообщил агентству LETA представитель ассоциации Филипп Бирзулис.

В этом году экскурсии в честь праздника Пасхи пройдут в понедельник, 17 апреля. Начало экскурсий в 13.00, сбор у церкви Св. Иоанна в старом городе (ул. Скарню 24).

Мероприятия в честь праздника организованы для всех желающих, чтобы познакомить аудиторию с городскими культурно-историческими объектами, пройти интересными маршрутами, узнать о важнейших городских событиях прошлого и настоящего, сообщил Бирзулис.

Туристические маршруты разные - классические и не совсем обычные. Например, можно будет познакомиться с немецкой Ригой, с архитектурным стилем югенд, увидеть женские образы в городской среде или узнать, как праздновали Пасху в старом городе 100 и более лет назад.

Особая цель в этом году – собрать пожертвования на реставрацию фасада церкви Св. Иоанна.

Международный день гида в мире отмечается с 21 февраля 1980 года, в Риге он отмечается в 16-й раз.