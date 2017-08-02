Не только Латвия, но и соседние Эстония, Литва и Финляндия готовятся к празднованию столетия своего государства. В честь этого латвийская сторона запустит проект "Путь балтийского столетия", в рамках которого будут испечены специальные сладкие пироги, которые затем при помощи волонтеров будут переданы эстонцам, литовцам и финнам. Согласно задумке, пироги отправятся по маршруту знаменитой акции "Балтийский путь".

Участвующая в создании пирогов кондитер Лиене Земите рассказала, что "рецепту как минимум столько же лет, сколько Латвии" — он изготовлен по древним традициям. "Но не такой жирный, как когда-то", — приводит ее слова Skaties.lv.

Пироги отправятся в Эстонию, Литву и Финляндию 23 августа — в этот день в 1989 году стартовал "Балтийский путь" — политическая демонстрация, во время которой около двух миллионов человек в странах Балтии, взявшись за руки, образовали 600-километровую живую цепь, выражая единство в достижении свободы.