До Плявиняс дошла ледяная шуга из Екабпилса, которая немного сдвинула ледовый затор, но далее по реке он не пошел. Ответственные службы следят за ситуацией в городе.
Как сообщалось, во вторник во второй половине дня сдвинулся ледовый затор на Даугаве ниже Екабпилса, вызвав резкие колебания уровня воды. В Екабпилсе уровень воды с утра понизился на 60 см, а у Зельки повысился за последний час на 80 см.
В Плявиняс уровень воды в 15 часов составлял 10,65 метра, что на 10 см ниже, чем в пять часов утра, но уже через полчаса вновь повысился до 10,87 метра.
Наводнение в городе начинается, когда уровень воды в Даугаве достигает 11,1 метра. В ночь с пятницы на субботу вода в реке поднялась до 11,85 метра, подтопив несколько зданий.