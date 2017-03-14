В связи с повышением уровня воды в Даугаве река вновь начала затапливать прибрежные территории в Плявиняс, сообщила руководитель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде. Вода приблизилась к нескольким муниципальным зданиям. В ближайшее время уровень воды в Даугаве может достичь критической отметки, сказала Жилде.

До Плявиняс дошла ледяная шуга из Екабпилса, которая немного сдвинула ледовый затор, но далее по реке он не пошел. Ответственные службы следят за ситуацией в городе.

Как сообщалось, во вторник во второй половине дня сдвинулся ледовый затор на Даугаве ниже Екабпилса, вызвав резкие колебания уровня воды. В Екабпилсе уровень воды с утра понизился на 60 см, а у Зельки повысился за последний час на 80 см.

В Плявиняс уровень воды в 15 часов составлял 10,65 метра, что на 10 см ниже, чем в пять часов утра, но уже через полчаса вновь повысился до 10,87 метра.

Наводнение в городе начинается, когда уровень воды в Даугаве достигает 11,1 метра. В ночь с пятницы на субботу вода в реке поднялась до 11,85 метра, подтопив несколько зданий.