В дальнейшем в Даугавпилсе самоуправление будет обеспечивать утилизацию отходов своими силами. Это предусмотрено решением, принятым в четверг на внеочередном заседании гордумы.

Предполагается, что со сменой оператора утилизации отходов тариф на эту услугу в Даугавпилсе, сейчас составляющий 7,31 евро за кубометр, снизится. По предварительным подсчетам, он составит 6,98-7,02 евро за кубометр.

Сейчас утилизацию отходов в Даугавпилсе обеспечивает ООО Clean-R, срок договора с которым истек еще в мае.

В качестве возможного оператора утилизации отходов председатель Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш ранее назвал ООО AADSO, 51,27% долей капитала которого принадлежат Даугавпилсскому самоуправлению.

Муниципальное предприятие для обеспечения утилизации отходов может привлечь частных предпринимателей, которые могут быть выбраны по итогам закупочного конкурса.