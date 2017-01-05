Сотрудники Управления криминальной полиции Саласпилса собрали достаточно доказательств тому, что виновником аварии на переезде, где в оставленный на рельсах автомобиль врезались сразу два поезда, виноват владелец авто — гражданин России 1989 г.р. Он же и придумал версию о том, что незадолго до аварии его автомобиль угнали.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель переезжал железную дорогу, когда автомобиль застрял на рельсах. Увидев приближение поезда, мужчина выскочил из машины и сообщил в полицию о том, что его машину якобы угнали. Подозреваемый уже признал свою вину в содеянном и покаялся.

Как уже сообщалось ранее, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.