В 2016 году в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибло 157 человек. Это самый низкий показатель с момента восстановления независимости страны, заявил в интервью передаче Rīta Panorāma телеканала LTV начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Официальные данные пока не утверждены, но если даже их придется уточнять, изменения будут минимальными, отметил Крапсис. В 2015 году на дорогах в стране погибло 187 человек, в 2014-м - 212 человек.

По словам представителя Госполиции, если ситуация будет развиваться в том же направлении, то Латвия уже в ближайшем будущем может добиться среднеевропейского уровня безопасности на дорогах (не более 50 погибших на 1 млн жителей). Достижению этой цели может помешать то, что после 2020 года стране, возможно, не будет доступно финансирование со стороны Евросоюза.