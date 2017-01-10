Официальные данные пока не утверждены, но если даже их придется уточнять, изменения будут минимальными, отметил Крапсис. В 2015 году на дорогах в стране погибло 187 человек, в 2014-м - 212 человек.
По словам представителя Госполиции, если ситуация будет развиваться в том же направлении, то Латвия уже в ближайшем будущем может добиться среднеевропейского уровня безопасности на дорогах (не более 50 погибших на 1 млн жителей). Достижению этой цели может помешать то, что после 2020 года стране, возможно, не будет доступно финансирование со стороны Евросоюза.