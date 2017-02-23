В этом году в Латвии до начала нового учебного года будут реорганизованы семь образовательных учреждений, а закроется — как минимум одна школа, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство Образования и науки.

Министерство получило заявления из девяти самоуправлений с просьбой согласовать реорганизацию, ликвидацию или основание в этом году 12 образовательных учреждений. Кроме того, есть заявления двух самоуправлений по поводу реорганизации или закрытия в два ближайших года трех школ. Пока не все решения самоуправлений согласованы в министерстве.

Самые большие перемены ожидаются в школьной сети Гулбенского края, где планируется реорганизовать четыре образовательных учреждения: для трех из них будет изменена ступень образования, а еще две школы будут объединены в одну. Так, с 1 августа Друвиенская основная школа и К.Валдемарская основная школа станут начальными школами, а Гулбенская средняя школа — основной.

Литенская начальная школа с 1 июля будет объединена с Литенским дошкольным учреждением и с Литенской основной школой. С 1 сентября Сутраская основная школа в Ливанском крае будет работать как начальная. Самоуправление края Дурбес планирует к осени реорганизовать в начальную школу Дурбскую среднюю школу Кронвалда, пока этот вопрос рассматривает министерство.

В следующем учебном году не откроет двери Озолайнская основная школа (Бауский край) — ее ликвидация предусмотрена до 30 июня.

В волости Эзерниеки согласовано присоединение дошкольного образовательного учреждения к средней школе. А к Цесисской школа-интернат / реабилитационный центр с 1 января 2018 году будет присоединен детский сад "Pīlādzītis".

Самоуправления также подали в министерство решения о ликвидации четырех образовательных учреждений. Одно из них предполагается закрыть уже 30 марта: речь идет о Рудбаржу школа-интернат / реабилитационный центр в Скрундском крае. В конце июля могут прекратить существование основная школа Спрогую в Неретском крае, основная школа Бриежуциема в Балвском крае и основная школа Стирниенес в крае Варакляны.

Министерство согласовало ряд реорганизаций образовательных учреждений, которые самоуправления должны осуществить в ближайшие два года. Так, в июне 2018 года основная школа Межотнес (Бауский край) станет начальной, а в июле 2019-го основнаяя школа Межгалю (Бауский край) тоже станет начальной. Такое же решение о реорганизации принято в отношении дошкольного учреждения "Piejūra" в Царникавском крае.

Решения о реорганизации, закрытии или основания образовательных учреждений принимают самоуправления. О своем решении они информируют Министерство Образования и науки, подавая необходимые документы и информацию, чтобы министерство согласовало это решение.

В министерстве, рассматривая подобные вопросы, учитывают такие критерии, как качество работы образовательного учреждения, результаты обучения школьников и динамику успеваемости, а также предложение образовательных программ. Оценивается и образовательная доступность — начальная школа (1-6-й классы) должны быть по возможности ближе к месту жительства детей, должны быть транспорт и понятна концепция развития сети образовательного учреждения края (финансовые ресурсы, заполняемость школ, их загруженность, демографические тенденции территории). В министерстве считают важным знать точку зрения педагогов, школьников и родителей.

Если решение самоуправления о реорганизации или закрытии школы необоснованно полностью, министерство требует дополнительную информацию и оценивает документы повторно. Такие случаи возникали несколько раз.