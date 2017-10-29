Рижское самоуправление планирует зимой в этом году обеспечить работу по меньшей мере пяти ледовых катков в разных районах города и оборудовать две новые лыжные трассы, сообщила агентству LETA представитель департамента Рижской думы по образованию, культуре и спорту Индра Вилде.

Муниципальные ледовые катки будут открыты в расположенном на бульв. Узварас парке зимнего отдыха, в региональных спортивных центрах "Саркандаугава" и "Кенгарагс" и у двух учебных заведений — Рижской даугавгривской средней школы и Рижской 84-й средней школы.

Так как срок договора с предприятиями, оказывавшими городу услуги публичных катков, в этом году истек, был объявлен новый закупочный конкурс на эти услуги. Однако заявку на него подал всего один претендент, предложивший цену, превышающую финансовые возможности департамента по образованию, культуре и спорту, поэтому конкурс закончился безрезультатно.

Сейчас процедура переговоров продолжается, чтобы департамент мог обеспечить работу публичных катков с естественным льдом.

Кроме лыжных трасс в парке Узварас и у Рижской 84-й средней школы планируется оборудовать также лыжные трассы в лесу Анниньмуйжас и на Луцавсале.