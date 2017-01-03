В этом году за зарегистрированные фоторадарами нарушения в госбюджет планируется собрать штрафы на сумму 4,9 млн евро, сообщает Министерство внутренних дел.

Правительство 3 января разрешило министерству взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению деятельности фоторадаров на период до 2022 года на сумму до 9,8 млн евро. Часть этих денег уже потрачена в прошлом году.

Также правительство одобрило прогнозы МВД о сумме штрафов, которые планируются за зафиксированные радарами нарушения. В 2017 году эти поступления запланированы в размере 4,8 млн евро, в 2018 году — 6,4 млн евро, в 2019 году — 6,8 млн евро, в 2020 году — 5,7 млн евро, в 2021 году — 4,6 млн евро, в 2022 году — 1,99 млн евро, в 2023 году — 265,7 тыс. евро.

Правительство еще в конце прошлого года утвердило уточненный график установки фоторадаров. В соответствии с планом 100 радаров будут установлены в четыре этапа — в 2015 году установлено 16 фоторадаров, в 2016 году — 24 фоторадара, в 2017 году планируется установить 20 радаров, а в 2018 году — 40 радаров.