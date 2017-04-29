В этом году Синие флаги будут подняты на 21 латвийском пляже и в яхтенном порту, сообщили агентству LETA в Фонде образования в области окружающей среды.

В прошлом сезоне над пляжами 47 стран в целом было поднято 4266 Синих флагов, из них 19 — в Латвии. В этом году на Синий флаг в Латвии претендовали 23 места для купания и яхтенных порта.

Синий флаг как знак качества условий для купания в этом году присвоен даугавпилсскому пляжу "Stropu Vilnis", еще одному пляжу на озере Стропу в Даугавпилсе, пляжу кемпинга "Abragciems" в Энгурском крае, пляжу водохранилища Раджу в Екабпилсе, юрмальским пляжам в Яункемери, Булдури, Дубулты, Дзинтари, Майори и Меллужи.

Синий флаг также будет развеваться над пляжем Мартиньсалы в Кулдиге, юго-западным пляжем в Лиепае, лиепайским пляжем возле городского стадиона и в Беберлини, над пляжем Лиелезерса в Лимбажском крае, пляжем Вакарбулли в Риге, вентспилсским городским пляжем, саулкрастским пляжем "Centrs" и в яхтенных портах Лиепаи, Павилосты и Юрмалы.

Представитель Фонда образования в области окружающей среды Янис Улме отметил, что география пляжей Синего флага продолжает расширяться, и Латвия стала стабильным лидером в странах Балтии.