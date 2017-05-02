У части автовладельцев, несмотря на позитивные изменения в классах системы оценки рисков Bonus-Malus, в этом году стремительно выросли цены на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, и страховщики прогнозируют рост цен и в дальнейшем.

Например, на автомашину Skoda Octavia 2007 года выпуска OCTA на 12 месяцев стоила в прошлом году 37,73 евро, а в этом году самое дешевое предложение — 81,9 евро. На Volvo S80 2002 года стоимость страховки год назад составляла 56,30 евро, в этом году — 86,40 евро.

Как пояснила представитель компании BTA Baltic Insurance Company Линда Упениеце, в Латвии затраты росли быстрее, чем поступления от премий, и у страховщиков были и сохраняются убытки.

По ее словам, причин быстрому повышению цен несколько. Год от года объем выплаченных возмещений растет быстрее, чем объем подписанных премий, удорожание услуг в автосервисах также происходит быстрее.

По словам представителя компании InterRisk Vienna Insurance Group Илоны Вушкане, поскольку рынок ОСТА терпит убытки уже несколько лет, увеличение премий в 2017 году будет ощущаться во всех сегментах транспортных средств и для всех владельцев.