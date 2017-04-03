Хаос. Так ситуацию в городе описала представитель генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге Элина Гринтале в интервью передаче "LNT Ziņas".

Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге работает в усиленном режиме, но в самом консульстве все спокойно.

"Взрыв произошел на одной из самых популярных станций метров в Санкт-Петербурге, что, конечно же, привело к хаосу в городе. До сих пор поступает весьма противоречивая информация как о количестве погибших, так и о пострадавших", — поясняет Гринтале.

По ее словам, в распоряжении генконсульства нет информации о том, что во время взрыва пострадали граждане или жители Латвии, но поступает очень много звонков. Уже разосланы э-письма, но, если кому-либо необходима помощь, просят обращаться в генконсульство.

Туристов из Латвии, которые могут находиться в Санкт-Петербурге, призывают связаться с родственниками.

Ситуацию в самом генконсульстве оценивают, как спокойное. Здание представительства Латвии располагается в нескольких остановках метро от места трагедии. Но открытым остается вопрос, как доставить по домам сотрудников, которые живут далеко от генконсульства. Так как метро закрыто, в городе — транспортные заторы. Городские власти ввели бесплатные рейсы общественного транспорта, многие такси готовы работать бесплатно.

Несмотря на хаос и противоречивую информацию, трагедия, похоже, сплотила жителей Санкт-Петербурга, говорит представитель генконсульства Латвии.