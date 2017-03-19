Строительство лютеранской церкви в Иманте может начаться через несколько лет, сообщил агентству LETA представитель Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Каспар Упитис.

Для строительства зарезервирован участок на ул. Анниньмуйжас.

По словам Упитиса, политические решения уже приняты, но много времени займет урегулирование юридических вопросов, например, отделение земельных участков. Само строительство предположительно начнется через четыре-пять лет, затраты составят около 400 000 евро.

Средства планируется получить от продажи Большого кладбища. Церковь будет не очень большой.

Как сообщалось, Рижская дума поддержала выкуп у ЛЕЛЦ территории Большого кладбища примерно за 372 000 евро, а также резервирование для нужд ЛЕЛЦ принадлежащего самоуправлению земельного участка в Иманте.