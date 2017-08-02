Общий объем реализации лекарств в Латвии в июне 2017 года составил 31,82 млн евро — на 5% больше, чем в июне 2016 года, и на 8% меньше, чем в мае 2017 года, свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств.

В июне в Латвии оптовые торговцы лекарствами реализовали 3,58 млн упаковок медикаментов.

Аптекам общего типа в июне продано 3,22 млн упаковок медикаментов общей стоимостью 27,54 млн евро.

За пределами Латвии в июне проданы лекарства 520 наименований, внесенные в Латвийский регистр лекарств, на 9,73 млн евро — на 17% больше, чем в мае, в том числе 224 — лекарств, включенных в список компенсируемых.

Средняя цена реализации одной упаковки лекарств в июне по сравнению с маем снизилась на 4% — до 8,9 евро с учетом НДС. В июне цены на 16 лекарственных продуктов повысились, на пять — снизилась.