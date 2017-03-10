Юрмальская дума в сотрудничестве с Латвийским университетом (ЛУ) за 7 млн. евро создаст в Кемери новый интерактивный центр природного туризма.

Дума и университет подписали протокол о намерениях, предусматривающий привлечение экспертов ЛУ к разработке концепции и содержания центра.

Проект является частью плана развития Кемери, предусматривающего восстановление курортологии и развитие природного туризма. Самоуправление в сотрудничестве со специалистами ЛУ и экспертами подготовит содержательную часть, которая будет интерактивной, развлекательной, образовательной.

Подготовку содержательной части нового центра планируется завершить к 2020 году. Параллельно пройдет международный конкурс архитектурных эскизов. В общую сумму расходов в размере 7 млн евро включены строительство, реновация инженерно-технических сетей, благоустройство территории, разработка строительного проекта.

Туристический объект и экспозицию в Кемери планируется создать с привлечением средств структурных фондов ЕС и самоуправления.