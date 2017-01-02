В клинике Страдиня больше нельзя сдать кровь

Foto: Shutterstock Со 2 января в клинике им. Страдиня в Риге больше не работает отделение, в котором можно было сдавать кровь. Остался лишь отдел, занимающийся распределением запасов крови, поэтому больница предупреждает, что ближайшее место для донорства — Центр доноров крови на ул. Селпилс, 9. Как сообщает LETA, отделение по сдаче крови пришлось закрыть, так как число доноров было слишком маленьким. Необходимый минимум составляет 26 человек в день, однако в среднем приходило лишь по 15 человек.

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