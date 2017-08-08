Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в конце августа посетит страны Балтии, его официальный визит начнется 22 августа с Эстонии, сообщает эстонский портал ERR.

В Эстонии Штайнмайер 22 августа встретится с президентом Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом, на следующий день в его программе встреча с молодыми лидерами для обсуждения будущего Европы. Президент Германии также выступит с речью об исторических связях и общем будущем Эстонии и Германии.

23 августа вечером Штайнмайер встретится в Риге с латвийским коллегой Раймондом Вейонисом и премьер-министром Марисом Кучинскисом, а 24 августа отправится в Литву на встречу с президентом Далей Грибаускайте.

Как сообщает ERR, не исключено, что в августе Эстонию посетит и канцлер Германии Ангела Меркель, однако эта информация официально не подтверждена.