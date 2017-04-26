Трамвай уже доставлен, но прежде чем он начнет курсировать, необходимо его подготовить и провести тестовые заезды. Остальные 19 трамваев будут поставлены до конца этого года.

Как сообщалось, в 2016 году Rīgas satiksme заключило с чешским предприятием Škoda Transportation договор о поставке 20 низкопольных трамваев за 62,5 млн евро в течение 2017 года.

Открытый конкурс на поставку 20 низкопольных трамваев, которые будут курсировать по 4-му маршруту, был объявлен осенью 2015 года. Ориентировочная сумма закупки — 70 млн евро.

После объявления конкурса два польских предприятия — Stadler Polska sp.z.o.o. и Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna подали жалобы в Бюро по надзору за закупками (БНЗ), обжаловав условия о технических параметрах низкопольных трамваев, но БНЗ разрешило Rīgas satiksme продолжить закупочную процедуру, оставив в силе прежние требования конкурса.

На конкурс было подано три заявки — двух вышеупомянутых польских предприятий и чешского предприятия Škoda. Между тем журнал "Ir" сообщил, что положение о конкурсе было составлено так, чтобы ему соответствовало только предложение Škoda.

Предыдущая закупка низкопольных трамваев завершилась в 2008 году, когда тендер тоже выиграло предприятие Škoda.

Сейчас в распоряжении Rīgas satiksme имеется 26 низкопольных трамваев, они курсируют по 6-му и 11-му маршрутам.