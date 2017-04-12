Гарантийный фонд средств на содержание подсчитал, что долги по алиментам имеют около 8000 человек с действительными водительскими правами, которые, по крайней мере гипотетически, могут их лишиться, если и впредь не будут платить средства на содержание своих детей.

Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, процедура лишения прав не будет быстрой и простой. Вначале нужно отсеять тех должников, которые не могут быть лишены прав на вождение авто, например, инвалидов. В первую очередь запрет на вождение планируется применять к самым злостным должникам, и рекордсменом среди них является человек, который задолжал по алиментам 60 000 евро.

Согласно вступившим в силу 1 февраля новым нормам, прав можно будет лишать в случае, если Гарантийный фонд вместо должника выплачивает минимальные алименты, должник не заключил с фондом соглашения о порядке, в котором бyдет выплачивать алименты и проценты по платежам, а также не произвел три платежа подряд. Кроме того, прав можно лишиться, если Гарантийный фонд платит минимальные алименты за должника, тот заключил соглашение о порядке выплат, но три месяца подряд не выполняет свои обязательства.

В ряде случаев запрет на вождение машины действовать не бyдет. Закон требует от Гарантийного фонда алиментов yчитывать соразмерность наказания злостных неплательщиков. Например, если должник зарабатывает на жизнь, управляя транспортным средством, то ограничения помешает ему выполнять свои обязательства перед собственным ребенком и перед фондом.

Были также приняты и другие нормы, которые должны значительно упростить и ускорить получение алиментов. Так, получения средств на содержание теперь придется ждать не дольше трех месяцев. Алименты можно будет получать за совершеннолетних школьников, не достигших 21-летнего возраста.Закон устанавливает также порядок публикации информации о неплательщиках алиментов на портале www.latvija.lv.