По сравнению с 2015 годом в прошлом году на 4,2% выросло число наркоманов, которые прошли лечение, и на 4,5% чаще за помощью к специалистам обращались зависимые от алкоголя, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Люди становятся увереннее, все чаще ищут помощи, не скрывают свою проблему. Это не означает, что увеличилось число употребляющих алкоголь и наркотические вещества. Наоборот, исследования показывают, что их употребление даже немного сократилось", — рассказала газете Diena руководитель амбулаторного отделения службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Инга Ландсмане.

Большинство пациентов, зависимых от наркотических средств, в 2016 году лечилось в Рижском регионе — 52%, а меньше всего наркоманов было в Видземе — 0,5%. Больше всего зависимых от алкоголя также проходили лечение в Рижском регионе, но много их также было в Латгале — 21%.