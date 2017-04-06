В Латвии около 20% школьников старше 16 лет ежедневно курят электронные сигареты, сообщила в четверг на семинаре руководитель отдела оборота акцизных товаров Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке.

Она считает, что Министерству здравоохранения надлежит незамедлительно действовать, чтобы сократить число курильщиков среди подростков. СГД также пытается участвовать в решении этой задачи.

Представитель налоговой службы посетовала на то, что акцизный налог на жидкость для электронных сигарет несравнимо ниже, чем на обычные сигареты. В среднем одна пачка сигарет стоит 2,7 евро, а упаковка жидкость для э-сигареты на неделю — всего 35 центов.

Один из участников семинара также заметил, что сегодня выгоднее раз в три месяца платить штраф, чем все это время вносить акциз на жидкость для сигарет.

Шмите-Роке также рассказала, что многие не знают об административной ответственности за покупку э-сигарет и жидкости в интернете.