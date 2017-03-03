Отмечается, что идея о поддержке перспективной молодежи еще не разработана, однако ее создание уже прописано в плане развития финансового сектора, утвержденном Кабинетом министров.

Как пояснила директор Департамента политики финансового рынка Минфина Айя Зитцере, "какой-то первый взнос со стороны заемщика все же должен быть", однако в целом выразила надежду, что при помощи программы поддержки удастся "немного сбалансировать аппетит риска банков с возможностями жителей", позволив молодежи взять ипотеку быстрее и с меньшим первым взносом. По ее словам, семьи с детьми и молодые специалисты выбраны приоритетом, как как власти хотят, чтобы люди оставались в Латвии.

Государственная поддержка семьям, которые благодаря госпоручительству могут на более выгодных условиях приобрести жилье, была признана достаточно эффективной. Размер первого взноса и максимальная сумма кредита зависят от количества детей в семье.

Например, если в семье растет один несовершеннолетний ребенок, сумма поручительства составит 10% от суммы займа, но не более 10 000 евро, для семей в двумя детьми поручительство составит 15% от суммы займа, но не более чем 15 000 евро, а если семья воспитывает трех и более детей поручительство составит 20% от суммы займа, но не более чем 20 000 евро.

"В рамках государственной программы семьи с детьми могут получить ипотечный кредит со значительно уменьшенным первым взносом и банковским финансированием до 95% от стоимости имущества. Как известно, существующие предложения на рынке ипотечного кредитования предусматривают первый взнос не менее 25% от стоимости имущества. Это означает, что для того, чтобы купить квартиру стоимостью 60 тысяч евро семья должна уплатить в качестве первого взноса не менее 15 тысяч евро. К сожалению, платежеспособность латвийских семей с детьми не столь высока, чтобы они могли позволить себе внести такой внушительный первый взнос и одновременно платить арендную плату за съемное жилье", — отмечала руководитель Отдела кредитования частных лиц банка Citadele Байба Тетиня.