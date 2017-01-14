В среднем, на одного жителя Латвии приходится 27 собак, однако в стране есть районы, где этот показатель намного выше: в волости Наукшену по одной собаке приходится на 7 жителей.

Как отмечает Dienas Bizness, также рекордсменами по количеству собак на жителей являются Руцавский, Аглонский и Терветский край. Этот феномен объясняется тем, что пару месяцев назад Dzīvnieku policija провела в этих краях благотворительную акцию, в рамках которых собак чипировали и регистрировали абсолютно бесплатно.

Также много собак проживают в Мерсрагсе (одна собака на 68 жителей), Прейли и Нерете. Кстати, в Риге количество собак на одного жителя меньше, чем в среднем по Латвии: всего 30 собак на одного рижанина.

При этом в Вентспилсе Юрмале и Елгаве по одной собаке приходится на 25 жителей. Всего же на сегодняшний день на территории Латвии проживают почти 73 000 собак.