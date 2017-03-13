Сегодня возобновились ремонтные работы на участке от Юрмальского шоссе до Варкали и от моста через Лиелупе до поворота на центр Юрмалы у АЗС Statoil. Пока проводятся подготовительные работы, а строительные работы планируется начать 20 марта.

Ремонт этих участков дорог выполняет АО A.C.B., субподрядчики — ООО Tilts и АО LNK Industries. Стоимость работ — 11 млн евро (с НДС).

10 марта возобновились ремонтные работы на участке Вентспилсского шоссе от Озолпилса до ротационного кольца на перекрестке с дорогой Тукумс-Кулдига.

14 марта начнется обновление дорожного покрытия на государственной главной автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница на участке от ж/д переезда до Лудзы.

Строительные работы выполнит A.C.B., сумма договора — 1,9 млн евро (с НДС).

На этой неделе планируется возобновить работы по реконструкции правобережной дренажной системы Рижской ГЭС на Рижской окружной дороге. Строительные работы выполнят LNK Industries и АО Latvijas tilti.

14 марта начнутся строительные работы на участке этой дороги от Гулбитиса до Гулбене. Их выполнит ООО 8CBR, договорная стоимость работ — 9,5 млн евро (с НДС).

Информация и справки о строительных работах и связанных с ними изменениями дорожного движения доступны по круглосуточной бесплатной телефонной линии 80005555, на сайте lvceli.lv, и в мобильном приложении Waze.