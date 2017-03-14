Грейдирование ведут 128 единиц техники, в том числе и в Баускском крае, который направил правительству запрос о критическом состоянии грунтовых дорог. В период весенней распутицы на многих дорогах введены ограничения на движение грузового транспорта.
Как указали в LVC, особенность Латвии в том, что из всех государственных автодорог более половины составляют грунтовые, и в основном это дороги местного значения. Вкладывать в них средства из фондов ЕС нельзя, поэтому большинство грунтовых дорог находится в плохом или очень плохом состоянии.