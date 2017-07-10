Рижское Управление по доходам самоупарвления подсчитало, что в 2016 году не оплаченными остались 3,9% от ожидаемых налоговых поступлений за счет недвижимости. Это самый низкий показатель с 2006 года, когда был введен учет этих показателей. В свою очередь в Валмиере последние пять лет суммы неоплаченного налога на недвижимость растут.
Как пояснили в муниципалитете, все чаще приходится сталкиваться с делами о неплатежеспособности различных фирм и частных лиц. В таких случая велик процент случаев, когда государство позволяет должнику начать процесс правовой защиты, после чего самоуправление теряет возможность взыскать с него неуплаченный налог.
Обычный процесс "выбивания" неуплаченного налога проходит согласно оговоренным в законодательстве нормам. Сначала должнику присылают предупреждение. Если в оговоренный срок деньги не уплачены, налог на недвижимость пытаются получить, передав дело в руки судебных приставов. Однако самоуправления призывают должников сотрудничать и находить компромисс, чтобы не приходилось заходить так далеко.