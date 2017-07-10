Данные самоуправлений девяти крупнейших городов Латвии свидетельствуют, что более 100 000 владельцев жилья на данный момент не заплатили налог на недвижимость. Общая сумма задолженностей составляет более 26 млн. евро, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze. В целом ситуация (по отчетам Риги, Елгавы, Резекне, Вентспилса, Юрмалы и Екабпилса) улучшается, но очень медленно.

Рижское Управление по доходам самоупарвления подсчитало, что в 2016 году не оплаченными остались 3,9% от ожидаемых налоговых поступлений за счет недвижимости. Это самый низкий показатель с 2006 года, когда был введен учет этих показателей. В свою очередь в Валмиере последние пять лет суммы неоплаченного налога на недвижимость растут.

Как пояснили в муниципалитете, все чаще приходится сталкиваться с делами о неплатежеспособности различных фирм и частных лиц. В таких случая велик процент случаев, когда государство позволяет должнику начать процесс правовой защиты, после чего самоуправление теряет возможность взыскать с него неуплаченный налог.

Обычный процесс "выбивания" неуплаченного налога проходит согласно оговоренным в законодательстве нормам. Сначала должнику присылают предупреждение. Если в оговоренный срок деньги не уплачены, налог на недвижимость пытаются получить, передав дело в руки судебных приставов. Однако самоуправления призывают должников сотрудничать и находить компромисс, чтобы не приходилось заходить так далеко.