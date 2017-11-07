В Латвии обледенели дороги, из-за тумана ухудшилась видимость

LETA |





Foto: F64 По информации ГАО Latvijas Valsts ceļi, во вторник утром на дорогах в Курземе образовалось обледенение, а из-за густого тумана в центральных районах Латвии видимость на дорогах ухудшилась до 200 — 500 метров. Самая напряженная ситуация для движения на данный час сложилась на дороге Рига — Лиепая (участок Аннениеки — Салдус) и Рига — Вентспилс (участок Стразде — Усма). Также обледенение констатировано на региональных дорогах в окрестностях Добеле, Кулдиги и Талси.

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