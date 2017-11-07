Самая напряженная ситуация для движения на данный час сложилась на дороге Рига — Лиепая (участок Аннениеки — Салдус) и Рига — Вентспилс (участок Стразде — Усма). Также обледенение констатировано на региональных дорогах в окрестностях Добеле, Кулдиги и Талси.