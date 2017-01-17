В Латвии официально объявлено о начале эпидемии гриппа. С таким заявлением выступил Центр профилактики и контроля за заболеваниями (SPKC). На прошлой неделе (9-15 января) заболеваемость гриппом достигла "красной" отметки — 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Больше всего больных в Екабпилсе (194,7 на 100 000 населения), Юрмале (124,9), Риге (101,9) и Лиепае (100,4). Обычно эпидемия гриппа в Латвии длится от 8 до 12 недель.

Специалисты напоминают, что вакцинироваться от гриппа следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, при которых грипп может вызвать серьезные осложнения. Прошлый сезон в этом отношении был тяжелый.

Прививаться от гриппа лучше всего в начале ноября, потому что срок действия вакцины — шесть месяцев. Эпидемии гриппа обычно заканчиваются весной. Стоимость вакцины — около семи евро.