Больше всего больных в Екабпилсе (194,7 на 100 000 населения), Юрмале (124,9), Риге (101,9) и Лиепае (100,4). Обычно эпидемия гриппа в Латвии длится от 8 до 12 недель.
Специалисты напоминают, что вакцинироваться от гриппа следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, при которых грипп может вызвать серьезные осложнения. Прошлый сезон в этом отношении был тяжелый.
Прививаться от гриппа лучше всего в начале ноября, потому что срок действия вакцины — шесть месяцев. Эпидемии гриппа обычно заканчиваются весной. Стоимость вакцины — около семи евро.