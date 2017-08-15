В Латвии во втором квартале этого года было 86 600 безработных, что составляет 8,9% от экономически активного населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года уровень безработицы уменьшился на 0,6 процентного пункта, а по сравнению с первым кварталом 2017 года - на 0,5 процентного пункта.

Количество безработных по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 7,9 тыс., по сравнению с первым кварталом 2017 года - на 4,7 тыс. человек.

Молодежная безработица составила 16,5%, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем годом ранее, и на 0,8 процентных пункта меньше, чем в первом квартале текущего года.

Во втором квартале молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляла 14,7% всех безработных, или 12,8 тыс. человек, и ее доля уменьшилась на 0,9 процентного пункта по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Во втором квартале 31,4% или 447,1 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивными, то есть не работали и не искали работу. По сравнению с первым кварталом это на 11,1 тыс. человек или 2,4% меньше.

16,3 тыс. человек или 3,7% экономически неактивного населения утратили надежду найти работу. Годом ранее таких было 4,3%.