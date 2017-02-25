В субботу общественная организация "Прогрессивные" (Progresīvie) учредила политическую партию с тем же названием. Новая политическая сила планирует принять участие в муниципальных выборах как минимум в четырех краях.

Наибольшие надежды партия возлагает на выборы самоуправлений в Юрмале, Ропажском, Балдонском и Айзпутском краях, рассказал председатель партии Марис Граудиньш. В Риге партия тоже может выставить свой список на выборах, но решение по этому поводу пока не принято.

За учреждение партии "Прогрессивные" проголосовали 220 человек. В правление партии, помимо Граудиньша, вошли Мартиньш Коссович, Антонина Ненашева, Эрвин Лабановскис, Гунтис Лауринс, Аснис Добелис и Инга Лиепа-Мейере.

Партия выступает за прозрачность и открытость в закупках самоуправлений, а также поддерживает введение прогрессивной налоговой системы.

Организация "Прогрессивные" была учреждена в 2011 году с целью "объединить социал-демократически мыслящих людей, которым надоела права политика в Латвии".