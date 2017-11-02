Ученые точно знают, что ежегодно в Латвии остаются зимовать порядка 10 медведей, однако в течение этого года их замечено уже несколько десятков. "Число может достигать 50", — рассказал газете Latvijas avīze главный исследователь института Silava Янис Озолиньш. Это свидетельствует о том, что популяция медведей в Латвии постепенно восстанавливается — в основном они приходят с территорий России и Эстонии.

Так, уже отмечены случаи разорения медведями пасек, причем собрано много доказательств того, что одновременно в нескольких местах Латвии были замечены эти животные. Присутствие медведей констатируют вдоль всей северо-восточной границы, от Айнажи до Зилупе. Мишки сумели перебраться через Даугаву и побывать в окрестностях Краславы, Силене и даже Саулкрасты.

Издание отмечает, что в Латвии констатированы факты как зимовки медведей, так и их спаривания. Пикантный момент случки был зафиксирован в Алое, примерно в километре от латвийско-эстонской границы. В свою очередь, зимующего в берлоге медведя потревожили в ходе загонной охоты в Алуксненском крае, Бейской волости.

Одна из причин, почему число медведей в Латвии в последнее время растет — увеличение их популяции в соседней Эстонии. На данный момент утверждается, что там живет порядка 700 бурых медведей, а нормативные акты позволяют отстреливать не более 50 этих зверей в год. Так как медведь живет до 30 лет, то рождаемость значительно выше смертности, и популяция растет.

Пока что нет доказательств того, чтобы у медведиц в Латвии рождались медвежата. В любом случае, ученые и охотоведы не считают, что в стране стоит воссоздавать популяцию способных к спариванию медведей. Дело в том, что в свое время Латвия целенаправленно старалась избавиться от присутствия этого вида, так как в один момент медведи стали большей опасностью, чем волки: нападали на домашних животных и скот, разоряли пасеки, наносили убытки. Все это приводило к тому, что местные жители объявляли косолапым "тихую войну" — начинали браконьерскую охоту на них или пытались отравить. В свою очередь, законная охота на медведя в Латвии не разрешена и вряд ли будет разрешена в ближайшем будущем, заключает издание.

Сообщать о замеченных в Латвии медведях и их следах прошлой весной призвал Союз охотников, разославший своим членам анкеты. Согласно нынешним данным, охотники видели в лесах как минимум пять особей — троих засняли на камеру, о присутствии еще двоих узнали по следам.

С точки зрения охотников медведь для леса не является помехой, хотя в Латвии замечены случаи, когда мишка заявлялся на обсустроенные для кабанов кормушки и поедал оставленный там корм.