В 2016 году в Латвии было заключено рекордное за последние шесть лет число брачных контрактов, свидетельствует обобщенная информация Латвийского совета присяжных нотариусов (ЛСПН). Все больше супругов используют возможность закрепить имущественные права супругов. В прошлом году у нотариусов договоры заключили 1160 пар.

"В обществе укрепляется осознания того, что имущественные отношения надо уважать. Чаще всего в брачном договоре оговорены раздельные права: супругам при разводе остается то, что лично им принадлежало в браке, и супруг не может претендовать на имущество второго, даже если оно приобретено в браке. Все чаще люди обращаются к нотариусам для заключения брачного контракта в случае, когда один из супругов берет большой заем или начинает бизнес", — поясняет председатель Латвийского совета присяжных нотариусов Сандра Стипниеце.

Над возможностью заранее позаботиться об имущественных отношениях задумывается все больше супругов. Если в 2014 году у нотариусов было заключено 897 брачных контрактов, в 2015 году — уже 1029. В прошлом году свои имущественные отношения закрепили уже 1160 пар.

Со временем развеивается миф о том, что брачный договор заключают только очень состоятельные люди или прагматичные супруги, для которых в браке важен вопрос имущества. Наоборот. Брачный договор — это возможность позаботиться об отношениях, избежать споров между супругами, облегчить и упростить процесс раздела собственности, который особо актуален в эпоху покупки большинства собственности в кредит.

"Супруги, заключая брачный договор, тем самым устанавливают режим имущественных отношений, который отличается от установленного законом. Поэтому такой договор может быть единственной возможностью уберечь семью от потери всего имущества при возникновении финансовых проблем у одного из супругов", — поясняет Сандра Стипниеце, добавляя, что, по закону, все имущество, приобретенное в браке, является общим и может подлежать отчуждению при взыскании, например, долгов перед банком.

К тому же сегодня удобно и быстро у нотариусов можно расторгнуть брак при обоюдном согласии супругов и отсутствии спора о разделе нажитого имущества. В брачном договоре обычно заранее оговорен раздел собственности. Поэтому не возникает вопроса о том, как делить нажитое, то есть процесс развода проходит в упрощенной и бесспорной форме.

Брачный договор можно заключить в любой момент. Но такой контракт действует только между супругами, которые официально оформляют свои отношения. Те, кто не спешит в ЗАГС или к священнику, также могут юридически себя обезопасить. Например, при покупке собственности в кредит можно оформить совместное владение, составить завещание или договор наследования, подписать доверенность на будущее, а также брачный договор, который вступит в силу после оформления брака.