Также Пожарно-спасательная служба подготовила памятку "Что нужно делать, если вдруг заработали сирены тревоги".

1. Первым делом жителям следует включить радио или телевизор, чтобы получить оперативную информацию о том, что произошло и что рекомендуется делать на данный момент. Из радиостанций следует выбрать: Латвийское радио 1,2,3,4 или 5; радио SWH; радио Skonto; Христианское радио; радио Салдуса; радио Latgolas Bolss.

Из телеканалов следует выбрать: LTV1, LTV7, LNT, TV3, Первый Балтийский канал, Видусдаугавское ТВ, Латгальское региональное ТВ, Талсинское ТВ или Dautkom TV.

2. Отмечается, что в интернете из достоверных источников в случае катастрофы можно будет получить лишь дополнительную информацию. Для этого следует зайти на следующие профили в Twitter: @ugunsdzeseji (Пожарно-спасательная служба), @Valsts_policija (Госполиция), @NMPDienests ("скорая помощь").

3. Следует следовать указаниям оперативных служб, не выключать радио и ТВ. Без необходимости в оперативные службы звонить не следует.