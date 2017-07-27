На этой неделе создано общество "Памяти Ивана Берладина", юридический адрес которого зарегистрирован в Юрмале, свидетельствует информация в базе данных Lursoft. Учредителем общества является предприниматель Татьяна Прикня.

Как отмечает "Курземес вардс", цель недавно созданной организации — оказание разного рода помощи детям из малоимущих семей и сиротам, организация общественных работ и улучшение условий жизни этих детей, сбор пожертвований для финансовой поддержки детей и др.

Прикня пояснила, что сама в поисках Ивана не участвовала, поскольку в то время находилась в командировке. Но из средств массовой информации и социальных сетей узнала, что ситуация очень драматичная и, по ее мнению, действия государственных учреждений, в том числе социальных служб, в этом случае были очень непрофессиональными.

"Поэтому я хочу побудить всех жителей Латвии принять участие в проектах, поскольку жизнь наших детей в наших руках, и не нужно уповать лишь на государственные учреждения", — пояснила Прикня.